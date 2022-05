Coca-Cola con FuzeTea al Fuorisalone, design per sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Coca-Cola, con il suo brand di tè FuzeTea, sceglie il momento più importante per il mondo del design, quello del Fuorisalone, per portare in piazza la sua ultima innovazione in fatto di packaging, i "Tethered caps", i tappi uniti alla bottiglia. Un'iniziativa volta non solo a illustrare al pubblico la novità, ma anche a ribadire come il design del prodotto e la ricerca di nuovi materiali siano fondamentali per la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti. Dal 9 al 12 giugno, dalle 11 alle 20, il pubblico del Fuorisalone potrà bere un FuzeTea in piazza Gae Aulenti a Milano, scoprendo il nuovo Tethered Cap, l'innovativa chiusura della bottiglia, che ha l'obiettivo di favorire la raccolta e il riciclo, riducendo la dispersione di plastica nell'ambiente. Le bottiglie di FuzeTea sono realizzate con il 100% di plastica riciclata e sono 100% riciclabili. Una volta terminata la bevanda, il consumatore potrà inserire la bottiglia in uno speciale eco-compattatore appositamente realizzato. Sarà poi Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro riconosciuto dal Mite, che chiuderà il cerchio raccogliendo ed avviando a diretto riciclo le bottiglie. Grazie a Coripet e Coca-Cola le bottiglie potranno tornare ad essere bottiglie per tante vite ancora. I nuovi tappi hanno un design innovativo: il tappo è collegato a un anello di sicurezza tramite una linguetta che assicura una perfetta posizione di apertura e, al contempo, garantisce che non possa essere separato dalla bottiglia. Questa innovazione sarà progressivamente estesa entro un anno a tutte le confezioni in PET, già completamente riciclabili, dei principali marchi del portafoglio. (ANSA).