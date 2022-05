Vaiolo scimmie: altri due casi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Sono stati diagnosticati dal laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia due nuovi casi di vaiolo delle scimmie. Lo rende noto l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

Si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio, dove osserverà il periodo di quarantena, e di un turista straniero alloggiato in un albergo che, per questioni epidemiologiche, è stato ricoverato presso il Policlinico di Milano.

Entrambi i pazienti sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario. Salgono a sette i casi in totale riscontrati in Lombardia. (ANSA).