Lombardia: consegnati premi Rosa Camuna dalla Regione

.(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Cinque premi 'Rosa Camuna' e dieci menzioni speciali, oltre ai 'premi speciali' assegnati dal presidente della Regione, Attilio Fontana, sono stati consegnati questa mattina in occasione della Festa della Lombardia, che celebra la battaglia di Legnano del 1176.

"Oggi premiamo coloro che sanno interpretare bene la vera essenza della regione" ha spiegato il presidente Fontana.

"Lombardia è qualcosa di più, una comunità con tanti valori e modi di essere che la rendono capace di adattarsi e sempre mantenere questa grande unità". E ha sottolineato: "Abbiamo vissuto un momento drammatico, siamo stati i primi ad essere attaccati da questo tremendo virus, e abbiamo reagito a mani nude quando ancora non sapevamo come comportarci. Il popolo lombardo non si è mai abbattuto. Ha saputo reagire nella maniera giusta, rimboccarsi le maniche, ha dimostrato forza ed è ripartita sempre da protagonista. Siamo riusciti ad essere ancora il punto di riferimento del Paese e uno dei punti di riferimento dell'intera Europa". La commissione di giuria, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha unanimemente assegnato il premio Rosa Camuna al motociclista vincitore di 15 titoli mondiali, 123 Gran Premi, 18 titoli italiani e 10 Tourist Trophy, Giacomo Agostini; al sacerdote dell'Opera Don Guanella, fondatore nel 1987 della comunità per tossicodipendenti Tetto Fraterno, che ospita fino a 20 persone e offre quotidianamente pasti a 70 bisognosi, don Bassano Pirovano; al chirurgo maxillo facciale all'Ospedale San Paolo di Milano, che in collaborazione con la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha creato la prima Smile House italiana operando in tutto il Roberto Brusati; all'imprenditore zootecnico e vitivinicolo, dal 2018 Presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini; al giornalista, scrittore e direttore delle Edizioni Italiane ARES e della rivista Studi Cattolici, insignito nel 2004 della Medaglia d'Oro al merito della Cultura Cattolica, Cesare Cavalleri. (ANSA).