Legale, Rosa Fabbiano è devastata

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - "La signora è devastata. È stata una tragedia all'interno della famiglia, potete capire come ci si sente". Con queste parole l'avvocato Daniele Brambilla, legale di Rosa Fabbiano, fermata per l'omicidio dell'anziana madre Lucia Cipriano, trovata morta e fatta a pezzi nella vasca da bagno nella sua abitazione di Melzo, ha commentato l'interrogatorio appena concluso nel carcere di San Vittore a Milano, durante il quale l'indagata si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il contesto è quello "di una famiglia normale", ha aggiunto il legale, sottolineando che "il perché le sorelle non si siano prese cura della madre o il motivo per cui non si siano parlate tra di loro lo devo ancora accertare". Insomma, "queste diatribe familiari le devo ancora capire - ha proseguito - sono tutti accertamenti che mi riservo di fare questa settimana e poi prendo le decisioni processuali più consone".

Il legale non esclude in un secondo momento che la sua assistita venga sentita nuovamente dal pm Elisa Calandrucci e dal procuratore aggiunto Laura Pedio, ma prima "voglio esaminare la documentazione - ha concluso-. Io non ho nulla in mano per il momento, domani acquisirò tutta la documentazione e poi prenderò una decisione". (ANSA).