Anziana fatta a pezzi: figlia in silenzio anche davanti al gip

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Rosa Fabbiano, fermata per l'omicidio dell'anziana madre Lucia Cipriano trovata morta e fatta a pezzi nella vasca da bagno nella sua abitazione di Melzo, interrogata questa mattina nel carcere di San Vittore a Milano si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip.

All'interrogatorio, davanti al gip Giulio Fanales, hanno preso parte anche il procuratore aggiunto Laura Pedio e la pm Elisa Calandrucci. L'avvocato della donna è invece Daniele Brambilla.

Due giorni fa davanti al pm, Rosa Fabbiano si era già avvalsa della facoltà di non rispondere. (ANSA).