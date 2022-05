Vaiolo scimmie: Fontana, la situazione è sotto controllo

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - "Ho parlato con i nostri medici, mi hanno rassicurato dicendo che la situazione è sotto controllo".

Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento dedicato all'inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità, commentando i due nuovi casi di vaiolo riscontrati ieri.

"Non ci si deve far prendere da alcun tipo di preoccupazione - ha aggiunto - bisogna cercare di autodenunciarsi nel momento in cui si hanno dei sintomi in modo da essere messi in isolamento. Questa è l'unica precauzione che va rispettata. Sono l'ultimo a potermi esprimere, ma gli esperti ci hanno tranquillizzato". (ANSA).