Teatro: torna sui palchi italiani Louis C.K.

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Torna sui palchi italiani Louis C.K., star della stand-up comedy internazionale, che sarà al TAM Teatro Arcimboldi Milano e al Teatro Olimpico di Roma. Le prime repliche del tour (29 maggio al Teatro Arcimboldi e 1 giugno al Teatro Olimpico) sono andate sold out in poche ore, e Show Bees ha raddoppiato le date: il 30 maggio a Milano e il 2 giugno a Roma. Vincitore di sei Emmy Award, Louis C.K. ha pubblicato oltre dieci speciali di stand-up tra i quali i più recenti "Sorry" (2021) e "Sincerely, Louis C.K." (2020), entrambi attualmente disponibili sul suo sito web. Tra gli speciali precedenti "Shameless", "Chewed Up", "Hilarious", "Word - Live at Carnegie Hall" (audio), "Live at the Beacon Theatre", "Oh My God", "Live at the Comedy Store e Louis C.K. 2017". Louis C.K. ha ideato, scritto e firmato la regia degli show dei quali è protagonista, entrambi vincitori del Peabody Award: "Louie" ed "Horace and Pete". Nel gennaio 2015 è diventato il primo comico a registrare ben tre sold out al mitico Madison Square Garden con lo stesso tour e nel 2019 è stato il primo comico internazionale di alto profilo a fare un tour in Italia, riscontrando il "tutto esaurito" per tre date a Milano e due a Roma. Lo spettacolo che l'artista presenterà nel prossimo tour italiano a Roma e Milano è completamente nuovo e composto interamente di repertorio inedito. (ANSA).