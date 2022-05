Auto in fiamme su A7, autostrada chiusa per spegnere rogo

(ANSA) - PAVIA, 27 MAG - Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Voghera (Pavia) sono intervenuti sull'autostrada A7, nel tratto compreso tra i caselli di Casei Gerola (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia), lungo la carreggiata in direzione Milano, per spegnere l'incendio di una vettura .

Trattandosi di un'auto ibrida, è stato necessario l'utilizzo della schiuma per poter domare le fiamme più rapidamente.

L'autostrada è stata chiusa per poco tempo, nel tratto dove si è verificato il rogo, per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica. Nessuna persona è rimasta ferita.

