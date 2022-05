Uccise la ex a Brescia, il pm chiede l'ergastolo

(ANSA) - BRESCIA, 26 MAG - Il pm Donato Greco, nel corso della requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Brescia, ha chiesto oggi la condanna all'ergastolo per Kadrus Berisa 60enne kosovaro, accusato di aver ucciso a Brescia nel novembre 2020 la ex compagna Viktoriia Vovkotrub, badante ucraina di 42anni.

L'uomo aveva fatto trovare il cadavere, sepolto nella ex bocciofila abbandonata sotto la sua abitazione. La donna era stata uccisa con 14 coltellate. (ANSA).