Spinge una ragazza mentre arriva la metro, arrestata a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una donna di 29 anni è stata arrestata a Milano per aver spinto una ragazza che attendeva la metro, sulla banchina, mentre arrivava un convoglio. La viaggiatrice, spintonata, ha mantenuto l'equilibrio e non è caduta. E' successo alle 23 di ieri, nella stazione Rogoredo.

La donna, dopo aver spinto la viaggiatrice, è salita sul convoglio, che viaggiava in direzione Comasina. Avvisata la polizia dai passanti, è stata rintracciata e bloccata nella fermata Duomo. Dopo il riconoscimento, è stata arrestata e portata in carcere dopo una visita in ospedale. L'accusa potrebbe essere quella di tentato omicidio, ma è necessario acquisire ulteriori elementi sulla sua salute psicologica.

(ANSA).