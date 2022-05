Musica: Punkreas e Bunna, un brano per Radio Onda d'Urto

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Si chiama "Onda d'Urto" la canzone scritta, registrata e interpretata da Punkreas e Bunna, storica voce e fondatore degli Africa Unite, per sostenere Radio Onda d'Urto e la sua festa d'agosto che, dal 10 al 27, festeggerà la trentesima edizione.

Il brano, con il remix realizzato da Walter "Bonnot" Bonanno, produttore discografico tra gli altri degli Assalti Frontali, diventerà un vinile in 7 pollici stampato in sole 300 copie e firmate dagli artisti ed è la colonna sonora della campagna abbonamenti 2022 dell'emittente bresciana nata nel 1985.

Mentre si va completando il programma del palco principale della XXX Festa della radio, sono già aperte su mailticket.it e ticketone.it le prevendite per i due concerti di punta, quelli di Ben Harper & The Innocent Criminals e Caparezza, rispettivamente l'11 e 12 agosto. Niente prevendite, ma ingresso alla porta, per gli altri concerti, che come sempre spaziano tra vari generi della scena alternativa. (ANSA).