Ibrahimovic: 'Negli ultimi 6 mesi ho giocato senza un legamento'

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro": Zlatan Ibrahimovic su Instagram racconta apertamente dei suoi problemi fisici che non gli hanno permesso di poter dare il suo contributo in campo, come avrebbe voluto.

"Il ginocchio gonfio era da sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte negli ultimi sei mesi. Ho effettuato più di 20 iniezioni - racconta - in sei mesi. Ho svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Ho dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Non ho mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo. Ho reso qualcosa di impossibile a qualcosa di possibile. Nella mia mente avevo un solo obiettivo, rendere i miei compagni di squadra e allenatore campioni d'Italia perché ho fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un altro trofeo". (ANSA).