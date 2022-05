Fastweb apre a Milano STEP Futurability District

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - A Milano c'è una porta che si apre sul futuro: STEP FuturAbility District uno spazio in piazza Adriano Olivetti, divulgativo ed esperienziale, messo a disposizione della città da Fastweb (che qui ha il suo quartier generale) in cui si possono approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e trovare una 'bussola' orientarsi in un mondo in rapida trasformazione.

STEP propone prima di tutto un'esperienza personale e interattiva, un percorso in 10 tappe alla scoperta della propria FuturAbility, ovvero la propria attitudine al futuro che sarà ufficialmente aperto al pubblico da martedì 31 maggio, con l'anticipazione di un weekend "porte aperte" ad ingresso gratuito sabato 28 e domenica 29 maggio. Forward, sarà la nostra guida virtuale, parlandoci dal telefonino dopo aver scaricato una App gratuita, e per 45 minuti ci accompagna tra installazioni dinamiche, spazi immersivi e pareti multimediali, sollecitando la curiosità attraverso domande che sono in fondo un test per misurare le nostre competenze digitali. "Il principale gap che abbiamo in Italia sono le competenze digitali: il 60% italiani non possiede competenze digitali di base e il problema esplode su quelle avanzate, il 78% - 4 italiani su 5 - non le hanno. Quindi non è un problema di banda larga, di avere un'infrastruttura, le cosiddette corsie digitali ma le patenti digitali" spiega l'ad di Fastweb, Alberto Calcagno presentando il progetto sviluppato insieme a una serie di partner per i contenuti e tecnologici. "Con Step futurability district abbiamo l'ambizione di creare iniziative che hanno tutte a che fare con il futuro". "Non offriamo uno show o fuochi d'artificio ma una trasformazione culturale" aggiunge nella convinzione che "il fare azienda non necessariamente è legato al fatturato".

