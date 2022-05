Droga coppia e violenta donna, il pm chiede 10 anni e 4 mesi

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo hanno chiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per Omar Confalonieri, agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone, in carcere dal 6 novembre con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. E' a processo con rito abbreviato davanti al gup Massimo Baraldo.

Lo scorso 2 ottobre, stando alle indagini dei carabinieri, avrebbe stordito durante un aperitivo una coppia, interessata alla compravendita di un box, con dosi massicce di benzodiazepine per poi abusare della donna nella casa dei due, davanti alla loro figlia di meno di un anno. Una perizia disposta dal gup ha certificato che l'uomo era capace di intendere e volere al momento dei fatti. Ora parola al legale di parte civile e poi alla difesa ed è possibile anche che si arrivi oggi a sentenza. (ANSA).