Design week: oltre 40 installazioni per mostra Interni

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Lavori in corso all'università Statale di Milano e in altre location per 'Design re-generation', la mostra evento di Interni per il Fuorisalone, in programma dal 6 al 13 giugno, con le installazioni dei più importanti progettisti e architetti di fama internazionale scelti dalla rivista diretta da Gilda Bojardi.

Oltre all'Università degli Studi di Milano e all'Orto Botanico di Brera, per la prima volta anche Piazza Cordusio ospiterà le creazioni pensate per la design week.

In collaborazione con aziende, multinazionali, start-up e istituzioni sono state realizzate oltre 40 installazioni, design islands, micro-architetture e macro-oggetti, tutti site-specific, che sviluppano temi come la nuova estetica della sostenibilità, la natura in città, l'intelligenza artificiale per un design innovativo e un futuro nuovo attraverso un design consapevole. Tra i protagonisti della rassegna, Michele De Lucchi, Ron Arad, Piero Lissoni, Carlo Ratti e Italo Rota, Antonio Marras, Mac Stopa, Andrea Branzi, Benjamin Hubert, Zaha Hadid Architects, Diego Grandi, Elena Salmistraro, Raffaello Galiotto, Alessandro Scandurra, Jacopo Foggini. (ANSA).