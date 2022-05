Design week: Limosani rilegge il Blank di Calvino

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Anche il Blank è un colore? Il Blank è un colore della mente. La mente ha un colore che non riusciamo mai a vedere perché c'è sempre qualche altro colore che passa per la mente e si sovrappone al nostro sguardo": le parole di Italo Calvino sono l'incipit dell'installazione 'Blank' di Felice Limosani appositamente realizzata dall'artista per la Fondazione Targetti, visitabile presso la "Galleria d'arte il Castello" nel Brera Design District dal 6 al 12 Giugno durante la Milano Design Week.

L'installazione, attraverso il semplice quanto istintivo gesto del camminare, permette al visitatore di immergersi tra i colori che si materializzano nello spazio, attraverso le linee di luce che trasformano il pavimento in una dimensione sospesa tra atmosfera, estetica e arte. "Il progetto - spiega Limosani - dialoga attraverso la percezione e la contemplazione a ricordarci che il vuoto non è solo una dimensione fisica ma è anche mentale, interiore e spirituale. Noi possiamo colorarlo e riempirlo con la consapevolezza, la conoscenza e l'Umanità".

(ANSA).