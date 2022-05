Anziana trovata morta in casa, corpo fatto a pezzi

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - L'hanno trovata morta nella vasca da bagno, il corpo in avanzata fase di decomposizione e fatto a pezzi. Segno che il delitto e lo scempio del suo cadavere risalgono a giorni fa. E' stata una figlia, che vive a Trento, che non la sentiva da qualche tempo a trovarla stamattina e a chiamare i medici i quali hanno avvertito i carabinieri.

I militari hanno effettuato accertamenti per tutta la giornata nello stabile, dove si trova l'appartamento di Lucia Cipriano, 84 anni, che si trova in una palazzina in via Boves a Melzo, centro alle porta di Milano.

Il pm di turno Elisa Calanducci ha sentito come testimoni i parenti della donna trovata uccisa, madre di tre figlie che non vivevano con lei. Una delle tre è certamente stata sentita dagli inquirenti e anche a lungo nella caserma di Pioltello.

I vicini raccontano che la donna viveva sola, non si vedeva nel quartiere da circa due mesi. Non stava affatto bene. Nei giorni precedenti l'anziana era uscita di casa in pigiama e aveva cominciato a vagare per le vie del paese. Erano stati i carabinieri ad accompagnarla a casa.

I militari hanno eseguito rilievi e prelevato impronte in tutta l'appartamento della palazzina di quattro piani in mattoni, mentre il pubblico ministero sentiva vicini e parenti. Sembra che le indagini si concentrino nell'ambito familiare. L'anziana non aveva amici, non frequentava nessuno e sulla porta non vi erano segni di effrazione, né le condizioni dell'appartamento facevano pensare a una rapina finita male, con una colluttazione conclusasi in omicidio.(ANSA).