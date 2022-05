Ancma, nessun divieto a circolazione moto fuoristrada

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il decreto 28 ottobre, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 1° dicembre, "non può e non vuole introdurre norme innovative o restrittive aventi ad oggetto la transitabilità o la fruibilità della viabilità forestale; né tantomeno può produrre effetti interdittivi della possibilità di organizzare attività ludico-sportive nelle aree bosco". È quanto assicura il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.Il parere ministeriale arriva dopo la richiesta di chiarimenti presentata da Ancma, l'associazione nazionale ciclo motociclo e accessori, e da Fmi, la federazione motociclista italiana, in merito alle norme che, come segnalano le associazioni, "avrebbero seriamente compromesso la pratica dell'enduro, il mototurismo in fuoristrada e lo svolgimento delle manifestazioni sportive off-road".

Si è detto "soddisfatto per l'esito della serrata interlocuzione e della positiva collaborazione sviluppatesi con il Governo" il presidente di Ancma, Paolo Magri, che ha sottolineato "il valore di un'industria che, solo in Italia, supera i 7 miliardi di euro, occupa nella sua filiera più di 100mila addetti, abbraccia centinaia di migliaia di appassionati ed è da sempre in prima fila per proporre sul mercato prodotti e soluzioni di mobilità e divertimento sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate". L'auspicio del presidente della Fmi, Giovanni Copioli, è che "tale interpretazione possa trovare riscontro positivo presso le Regioni e che vengano dissipati tutti i dubbi sollevati dagli uffici regionali e che finalmente vengano rimossi tutti gli ostacoli che ci sono stati posti".

