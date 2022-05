Trenord: nel 2021 generato un valore di 1,86 miliardi

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Cresce il trasporto ferroviario in Lombardia nel 2021, con il sistema treno che ha generato un valore complessivo positivo pari a 1,86 miliardi di euro, mezzo miliardo in più rispetto al 2020. A dirlo è il Bilancio di sostenibilità 2021 di Trenord, che evidenzia come nell'ultimo anno l'azienda ha trasportato 116,3 milioni di passeggeri, 24 in più rispetto al 2020, evitando oltre 2,2 miliardi di km di viaggi in auto.

Complessivamente gli impatti sociali generati da Trenord valgono 1 miliardo e 69 milioni di euro, con l'elemento più rilevante che è costituito dalla disponibilità capillare per i passeggeri del servizio di trasporto. Attraverso i suoi 2000 km di binari, nel 2021 i convogli di Trenord hanno percorso 38,8 milioni di treni/km (+12% rispetto al 2020), collegando 460 stazioni.

Da un punto di vista, invece, della sostenibilità ambientale, nel 2021 i 29 Caravaggio e i 10 Donizetti già in servizio hanno consumato il 30% di energia in meno. A questi convogli si aggiungeranno i 14 treni a idrogeno che correranno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, nell'ambito del progetto H2iseO ideato con FNM e Ferrovienord. (ANSA).