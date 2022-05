Musica: il 17 giugno esce album da solista di Jake La Furia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Barre crude e taglienti, spaccati di vita che non lasciano spazio all'immaginazione. Dopo il successo di '17', il joint album doppio platino con Emis Killa, Jake La Furia tornerà il 17 giugno con un nuovo disco, 'Ferro del Mestiere' per Epic Records Italy/Sony Music Italy, disponibile dal 25 maggio in pre-order fisico.

Il racconto in tracce della nuda verità, quella di un pilastro del rap italiano e delle strade della sua Milano.

Perché non c'è spazio per i sogni quando vivi senza misure e scappare non è un'alternativa. La strada e la vita, che non fa sconti: zero edulcoranti, il nuovo disco di Jake si candida di diritto a diventare un istant classic del rap italiano.

Si tratta del suo terzo album da solista, dopo 'Musica Commerciale' certificato oro e 'Fuori da Qui' anticipato dallo street single 'El Chapo' feat Luca Carboni.

Jake La Furia è membro e fondatore dei Club Dogo, gruppo di riferimento della scena rap italiana che ha all'attivo 7 album in studio, 4 dischi d'oro e un platino. (ANSA).