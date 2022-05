Milano: Comune lancia crowdfunding per progetti nei quartieri

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Il Comune di Milano ha aperto un nuovo bando di Crowdfunding Civico per sostenere progetti nei diversi quartieri della città, si tratta del terzo lanciato dall'amministrazione in questi anni.

Il bando è rivolto a enti del terzo settore e associazioni le cui proposte progettuali siano in grado di creare valore per la comunità locale, in particolare per le categorie fragili. Per essere ammessi, i progetti dovranno avere un costo compreso fra 20 mila e 80 mila euro, svolgersi in tutti i quartieri della città (ad eccezione del Municipio 1) e avere una durata massima di 6 mesi con termine entro il 31 luglio 2023. La prima fase sarà quella della raccolta delle proposte che resterà aperta fino al 15 luglio.

Una commissione tecnica valuterà le candidature e stilerà la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento. Saranno poi cittadini e cittadine, accedendo alla piattaforma di crowdfunding messa a disposizione dal Comune di Milano, a decidere quale progetto sostenere con una donazione.

Il Comune sosterrà il bando con un fondo di 500 mila euro, derivante dal programma europeo PON-Metro Milano 2014-2020. La campagna di raccolta fondi, infatti, riguarderà il 40% delle risorse necessarie per realizzare il progetto: la restante parte, fino ad un massimo di 48 mila euro per progetto, sarà finanziata dal Comune a fondo perduto. "Il Comune sta lavorando per avvicinare i servizi ai milanesi, a pochi passi da casa - ha commentato l'assessore alle Politiche del Lavoro, Alessia Cappello - . Ma servono anche attività ricreative, spazi di socialità, esercizi di vicinato. Speriamo di ricevere proposte valide e interessanti". (ANSA).