Aparto inaugura la prima residenza per studenti in Italia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Aparto, brand internazionale di student housing di proprietà al 100% del Gruppo Hines, inaugura la prima residenza universitaria italiana a Milano grazie all'investimento di Hines, player a livello globale attivo nel real estate, e Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare internazionale.

Aparto Milan Giovenale è la quindicesima residenza per studenti operativa della società in Europa con circa 600 posti letto e un'area pari a 16.000 metri quadrati. Nel mese di settembre, aparto sbarcherà anche in Spagna e, più precisamente, a Barcellona.

"È motivo di grande orgoglio per noi celebrare l'ingresso in Italia di aparto che grazie alla forte esperienza maturata in Europa ha sviluppato un nuovo modello nella gestione delle strutture di student housing", afferma Mario Abbadessa di Hines Italy. (ANSA).