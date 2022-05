Animali: Polizia locale di Milano salva un falco pellegrino

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Gli agenti del Nucleo tutela animali della Polizia locale di Milano hanno recuperato oggi un falchetto pellegrino. Il pullo si è allontanato dal nido in cui una coppia di falchi pellegrini (Giò e Giulia) ha nidificato qualche anno fa, sul Pirellone, e si è perso in via Fara, dove gli agenti lo hanno trovato appollaiato sulla ringhiera di un grande condominio. Il falco era circondato da palazzi, disorientato e spaventato, e non riusciva più a prendere il volo. A chiamare la Polizia locale per il salvataggio sono stati gli impiegati di un ufficio.

Il falchetto è già stato riportato sul tetto del Pirellone, a 125 metri di altezza. (ANSA).