Aeroporti: da Malpensa primo collegamento fisso per Montreal

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Air Canada ha inaugurato il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Montreal, operativo tutto l'anno, con 5 voli alla settimana dopo oltre 20 anni di assenza.

La nuova tratta opera in prosecuzione da Montreal a Toronto, ampliando l'offerta dall'Italia verso il Canada. Air Canada - viene sottolineato - è l'unica compagnia aerea a offrire voli non stop tutto l'anno tra l'Italia e il Canada. I voli sono operati con aeromobili Airbus A330-300, in grado di ospitare 297 passeggeri, con possibilità di scelta tra le cclassi Economy, Premium Economy ed Air Canada Signature Class, con poltrone reclinabili. Il nuovo volo permette inoltre di incrementare la connettività con la rete nordamericana di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti. Il collegamento si aggiunge a quelli stagionali nonstop di Air Canada già operativi da Roma Fiumicino e da Venezia verso Toronto e Montreal.

"Siamo molto contenti di inaugurare questo nuovo volo da Milano Malpensa a Montreal e Toronto", ha affermato il responsabile commerciale italiano di Air Canada Stefano Casaregola". "Questa nuova rotta - ha spiegato - non solo offrirà ai nostri clienti in Italia voli diretti per il Canada durante tutto l'anno, ma permetterà di proseguire il viaggio verso l'America Latina attraverso la nostra vasta rete nordamericana".

"Il ritorno di Air Canada con l'apertura del collegamento tra Milano, Montreal e Toronto - ha datto l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini - aumenta ulteriormente l'offerta verso il Nord America, che raggiunge così le 66 frequenze settimanali da Malpensa verso quell'area". "La vera novità - aggiiunge - è Montreal collegata a Malpensa dopo oltre vent'anni e il ritorno del volo per Toronto, città gemellata con Milano, con un forte richiamo sia business che leisure". (ANSA).