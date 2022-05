Pinguino, suricati e Ibis, nuove nascite al parco Le Cornelle

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Con la primavera ci sono stati nuovi arrivi al parco faunistico Le Cornelle, in provincia di Bergamo. Sono infatti nati cinque suricati, un tipo di mangusta dell'Africa meridionale (scelta dalla Disney per disegnare Timon nel Re Leone), quattro pulcini di Ibis eremita, specie a rischio che rientra nel progetto europeo delle specie in via di estinzione, e un pinguino di Humboldt, anzi una femmina di pinguino.

E proprio per scegliere il nome del neonato pinguino è stato lanciato un concorso su Facebook: da oggi al 26 maggio mettendo un commento con la proposta al post dedicato. Per ogni post è possibile indicare solo un nome.

Se uno o più fan proporrà il nome che verrà scelto dallo staff del parco, vincerà chi lo ha scritto per primo. (ANSA).