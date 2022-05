Oltrepò Pavese, il mercato del vino torna alla normalità

"In questi primi mesi del 2022 si registra un calo costante (-30%) della Gdo e e delle vendite online dovuto al termine dei vari lockdown e al graduale ritorno alla normalità. Nel canale Horeca – quindi bar, alberghi e ristoranti - prosegue invece il trend di costante aumento (+15%) che risente in maniera positiva delle varie aperture e del calo delle restrizioni. Trend in importante aumento anche per quanto riguarda la vendita diretta ai privati, grazie alla possibilità di organizzare eventi e degustazioni in cantina e visite di enoturisti". E' Luca Padroggi, terza generazione alla guida dell'azienda agricola 'La Piotta' in Oltrepò, a confermare l'attesa ripresa della viticoltura sud-lombarda.

All'orizzonte c'è anche una crescita dei mercati esteri, dopo che con il blocco di quello italiano e locale; le imprese hanno investito nuove risorse in quella direzione, per aprire nuovi sbocchi che bilanciassero le perdite: “Anche quest'anno stiamo assistendo a un graduale aumento (+10%) delle vendite export grazie al lavoro iniziato nel 2020 e di cui si sono visti i primi veri risultati nel 2021. Adesso proseguiamo su quella strada". L'azienda di Padroggi produce annualmente 70.000 bottiglie, derivanti dai quindici ettari interamente coltivati. Intanto, dopo il Vinitaly veronese, riprendono anche in Lombardia gli eventi enologici in presenza: anche l'azienda di Montalto Pavese accoglierà sabato prossimo, 28 maggio “Amici di Calice”: nove produttori da diverse regioni d'Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino e Toscana) porteranno in degustazione oltre 50 etichette.