Mostre: la Milano di Andrea Cherchi proiettata su videowall

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "Milano è madre e figlia di ogni bellezza" dice Andrea Cherchi, il fotografo che più negli ultimi anni ne ha carpito lo spirito. Le sue immagini saranno protagoniste di una mostra fotografica in formato digitale videoproiettata su un maxi ledwall per il Fuorisalone 2022 da Milano Contract District.

Aperto al pubblico dal 9 al 12 giugno, lo showroom di Milano Contract District presenterà in anteprima la nuova mostra fotografica dell'attento interprete del paesaggio urbano milanese, che racconta dalla sua pagina Facebook a oltre 130.000 followers.

Dall'esperienza sui social è nato anche il libro "Semplicemente Milano" (Gallo edizioni), ultima in ordine di tempo tra le sue numerose opere editoriali. "Milano - dice il fotografo - ti stupisce sempre. Se non sei di qui, arrivi pensando di vedere la nebbia e scopri dettagli, storia ed emozioni che non immagini e non vorresti più andare via".

"Milano non è una città fredda. Chi lo pensa - sottolinea - non è mai stato qui. Milano sa accogliere e rispetta il lavoro e il cuore di tutti". (ANSA).