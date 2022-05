Inter, Zhang: 'Sicuramente andremo avanti con Inzaghi'

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "Qualche mese fa ho detto al mister che lavorare con lui mi mette serenità. È un piacere lavorare con una persona come lui in questo settore. È un uomo molto intelligente, un ottimo allenatore come dimostrato dai risultati, riesce a mantenere un ambiente sereno sia in ufficio che negli spogliatoi. Quindi andremo sicuramente avanti insieme". Lo ha detto il presidente dell'Inter Steven Zhang, intervistato da InterTv dopo l'incontro di oggi con il tecnico Simone Inzaghi e la dirigenza. "È stata una stagione bellissima nella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andati avanti anche in Champions League - ha aggiunto -.

Allo stesso tempo, purtroppo, non siamo riusciti a vincere lo scudetto, ma abbiamo combattuto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al Milan. Nel complesso è stata una stagione storica che ricorderemo tutti". (ANSA).