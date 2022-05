Teatro: Fiorello agli Arcimboldi, sold out e ospiti speciali

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Achille Lauro, i Meduza, Danti e Pio e Amedeo: sono gli ospiti speciali visti in platea della prima tornata delle otto date a Milano del nuovo spettacolo di Rosario Fiorello "Fiorello presenta: Fiorello!". Quattro giorni in un Teatro Arcimboldi pieno in ogni ordine di posto.

L'artista mancava dai palcoscenici milanesi da 6 anni e l'attesa è stata premiata da due ore di show tra gag, improvvisazioni, musica, omaggi ai grandi artisti della storia recente e passata.

Ora lo spettacolo è atteso, sempre agli Arcimboldi, dal 25 al 28 maggio. (ANSA).