Scudetto Milan: nel Bresciano sede Comune si tinge di rossonero

(ANSA) - BRESCIA, 23 MAG - La sede del Comune di Adro, nel Bresciano, si è tinta di rossonero in onore di Davide Calabria, il difensore del Milan, dopo la vittoria del 19mo scudetto ieri sul campo di Reggio Emilia. Il calciatore è nato a Brescia e la sua famiglia è originaria del paese della Franciacorta.

"Complimenti a Davide che dopo molti sacrifici è riuscito, con i propri compagni, a raggiungere questo grande traguardo. Lo aspettiamo per festeggiare ad Adro" ha commentato Paolo Rosa, sindaco del paese e tifoso rossonero.

Sulla sede del municipio, Palazzo Dandolo, sono stati proiettati nella notte i colori rosso e nero. Il paese in provincia di Brescia ha poco più di 7mila abitanti e conta due Milan Club. (ANSA).