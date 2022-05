Scudetto Milan: in 50mila nella notte rossonera

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - I festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto rossonero sono durati fino a notte fonda, a Milano, dove, secondo la Questura che ha monitorato l'ordine pubblico, oltre 50 mila persone hanno preso parte ai cortei e caroselli di auto prima in piazza Duomo, poi sciamando per le vie del centro, al Castello, sui Navigli e naturalmente in zona San Siro e a Casa Milan, dove per attendere il rientro della squadra in pullman attorno a mezzanotte si sono radunate circa 20mila persone. Il grosso dei festeggiamenti è terminato intorno alle 2.

Nella festa per le vie del capoluogo lombardo, che si è protratta fino a notte fonda, si sono registrati, intorno alle 2, ora del deflusso per la maggior parte dei tifosi, 69 interventi del 118, quasi tutti per contusioni e lievi ferite medicate sul posto e 4 trasporti al pronto soccorso con ospedalizzazione. Stamani il 118 ha confermato che non ci sono stati interventi con pazienti gravi, mentre la Polizia Locale ha precisato che non si sono verificati incidenti stradali di rilievo. (ANSA).