Partiti pullman Milan, Pioli a tifosi 'con voi più forti

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un c....": così il tecnico Stefano Pioli ha dato il via alla festa del Milan, caricando i tifosi che hanno riempito la piazza della sede del club. Cori, fumogeni, migliaia di persone hanno festeggiato il Milan e il suo allenatore. Un saluto prima di salire sul pullman scoperto, giocatori chiamati uno ad uno.

Occhiali da sole, Ibrahimovic osannato, Kessie improvvisa un balletto. Poi la coppa alzata da Romagnoli sotto una pioggia di coriandoli. I giocatori, con fumogeni rossi in mano, hanno ballato sulle note di 'Freed from desire', ormai diventata per i rossoneri "Pioli is on fire". Due pullman sono poi partiti direzione Duomo, il primo con squadra e staff tecnico, il secondo con i dirigenti. Un lento avanzare nella festa, in mezzo a migliaia di tifosi. Bennacer sventola il tricolore, altri giocatori recuperano uno striscione dai tifosi: "L'asterisco mettilo nel c...", chiara allusione alla classifica virtuale che è durata a lungo, fino al recupero dell'Inter contro il Bologna che ha di fatto sancito il primato del Milan. (ANSA).