Covid: in Lombardia meno di mille positivi, 4 decessi

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Con 11.425 tamponi effettuati è di 972 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia, una percentuale in discesa all'8,5% rispetto all'8,9% di ieri.

Continua la diminuzione dei ricoveri. In terapia intensiva il numero dei pazienti è stabile a 34 mentre negli altri reparti è di 744, 26 meno di ieri.

Sono quattro i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.416.

Per quanto riguarda le province, 331 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 187 in città, 69 a Bergamo; 170 a Brescia, 42 a Como, 26 a Cremona, 17 a Lecco, 22 a Lodi, 26 a Mantova, 90 a Monza, 60 a Pavia, 5 a Sondrio e 60 a Varese. (ANSA).