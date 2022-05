Scudetto Milan:Maignan "lavorato per vincere,Milano è rossonera"

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "E' un'emozione molto forte, abbiamo lavorato tutta la stagione per questo. Lavoriamo per vincere e abbiamo vinto. Milano è rossonera!": sono le parole di Mike Maignan, uno dei giocatori più decisivi per la cavalcata del Milan alla conquista scudetto. Poche parole, in italiano ai microfoni di Milan Tv, per il portiere rossonero arrivato la scorsa estate dopo l'addio a parametro zero di Donnarumma.

