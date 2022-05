Scudetto Milan: festa domani dalle 18 con pullman celebrativo

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Prima il saluto ai tifosi a Casa Milan alle 18 poi la partenza del bus della squadra rossonera per una parata celebrativa per la città di Milano che terminerà in Piazza Duomo. E' fissata per domani la festa scudetto del Milan che potrà festeggiare con i tifosi dopo il successo in trasferta a Reggio Emilia. Il pullman rossonero passerà per Piazza Gino Valle, Viale Traiano, Viale Scarampo, Viale Serra, Viale Certosa, Piazza Firenze, Corso Sempione, Via Canova, Viale Milton, Via Moliere, Viale Alemagna, Via Paleocapa, Piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, Via Cusani, Via Broletto, Piazza Cordusio, Via Orefici e infine Piazza del Duomo. (ANSA).