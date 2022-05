Niente maxischermo per il Milan, scambio d'accuse Salvini-Sala

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Per la mancanza di un maxischermo a Milano per vedere Sassuolo Milan, partita decisiva per lo scudetto, è scoppiata la polemica, con botta e risposta a distanza, tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il sindaco Giuseppe Sala.

Il sindaco di Milano "non è riuscito ad autorizzare il maxischermo per il Milan oggi pomeriggio per evitare assembramenti - ha commentato Salvini parlando a margine della scuola politica della Lega -. E poi ieri sera c'è stato uno straordinario concerto con decine di migliaia di persone in piazza Duomo. Mettiti d'accordo con te stesso". La replica del sindaco è arrivata via social, con un post sulle sue pagine Instagram in cui Sala ha spiegato che "io 'non sono riuscito ad autorizzare il maxischermo' perché nessuno ne ha fatto richiesta. Molto semplice. Il concerto di ieri sera, invece, è stato autorizzato perché una Radio ha preso formalmente e sostanzialmente l'iniziativa. Altrettanto semplice". "In un clima violento, basta vedere le minacce nei miei confronti sui social, questo 'signore' getta benzina sul fuoco, dicendo falsità - ha proseguito Sala -. E meno male che questo 'signore' ha fatto il Ministro dell'Interno…. Evidentemente non ha imparato nulla, nemmeno le regole di base sugli eventi di piazza. Non penso che il nostro Paese possa essere rappresentato da persone così senza scrupoli. È la mia modesta opinione. Ma penso che molti italiani stiano aprendo gli occhi". "Onorevole Salvini, io invece non la esorto a 'mettersi d'accordo con se stesso' - ha concluso Sala -. Sarebbe un esercizio al di là delle sue capacità". (ANSA).