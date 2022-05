Calcio:Inter;Inzaghi,vinto due coppe ma resta amaro in bocca

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Abbiamo vinto due trofei ma essere arrivati secondi dispiace, ti rimane l'amaro in bocca. Abbiamo vinto nove delle ultime dieci partite di campionato, dobbiamo lavorare per limare questi due punti di distacco col Milan. A luglio dicevano che l'Inter non sarebbe arrivata tra le prime quattro o al massimo quarta, in 3-4 mesi l'opinione sull'Inter era già cambiata grazie al nostro lavoro e grazie a questi giocatori". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da DAZN. "Abbiamo fatto un percorso bellissimo, se mi volto indietro vedo due trofei alzati davanti ai nostri tifosi. In Champions perso solo con le due finaliste, forse non l'avrei neanche immaginato. Poi arrivare secondi non piace a nessuno, ma rimane l'orgoglio per quanto fatto. L'applauso finale della Curva, l'arrivo a San Siro, è stato tutto molto bello. Vanno fatti i complimenti a questo gruppo, è stata un'ottima stagione che poteva essere straordinaria". (ANSA).