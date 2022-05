Cadavere di una donna ritrovato in un canale a Vigevano

(ANSA) - PAVIA, 22 MAG - Il cadavere di una donna, la cui identità non è ancora stata accertata, è stato ritrovato questa mattina nelle acque del Naviglio Langosco, un canale artificiale, a Vigevano (Pavia). A scoprirlo, poco prima delle 11, è stato un uomo che stava correndo lungo una strada di campagna alla periferia della città ducale.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso della donna, dell'apparente età di 60 anni.

Sono subito stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del decesso. Non sono stati trovati segni che facciano pensare ad una morte violenta. Potrebbe essersi trattato di un malore o di una caduta accidentale in acqua. (ANSA).