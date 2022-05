Atti vandalici su un treno poi soppresso, denunciati 14 ragazzi

(ANSA) - SEREGNO (MONZA), 22 MAG - Un gruppo di quattordici ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e per atti di vandalismo su un convoglio di Trenord della linea Milano-Como-Chiasso, ieri sera a Seregno (Monza), ed è stato soppresso.

I militari, intervenuti su richiesta della Polfer, hanno accertato che poco prima, quando la capotreno è entrata nella carrozza occupata dai ragazzi, li ha trovati intenti a fumare, imbrattare i vetri con della vernice spray, tra musica a tutto volume e piedi sui sedili, peraltro tutti senza biglietto.

Identificati dai carabinieri, è risultato che oltre la metà dei giovani ha precedenti per spaccio di droga e invasione di terreni o edifici privati, simulazione di reato, ricettazione, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Tutto il gruppo, sette milanesi e gli altri delle province di Lodi, Brescia, Como, Lecco e Ravenna, era diretto a Seveso (Monza), per festeggiare il compleanno di un 39enne con vari precedenti tra cui anche violenza sessuale, che era con loro sul treno e che come loro è stato denunciato. (ANSA).