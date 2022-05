Trovato con ferite alla testa vicino a binari a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Un uomo di circa 30 anni, senza documenti, è stato trovato stamani con ferite alla testa e a un braccio in via Calvino a Milano nei pressi dei binari della ferrovia, non distante dalla stazione Garibaldi. L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova in condizioni critiche.

Gli agenti della Polfer stanno ora ricostruendo quanto accaduto per accertare se si sia trattato di un'aggressione o di un incidente. (ANSA).