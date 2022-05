Fontana, mia offerta maxischermo caduta nel vuoto

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "La mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra essere caduta nel vuoto. Peccato, la guarderemo da casa".

Così in un post su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta la discussione in corso sul maxischermo da posizionare a Milano per l'ultima giornata di campionato. Fontana aveva messo a disposizione per l'evento la piazza sede della Regione. (ANSA).