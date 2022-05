Tv: Blocco 181 fa scuola a Milano con Sky

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Più di 200 studenti di alcune scuole superiori della periferia di Milano hanno partecipato questa mattina all'incontro dedicato ai mestieri dell'industria televisiva organizzato da Sky, in occasione dell'uscita - oggi su Sky e in streaming su NOW - della nuova serie Sky Original Blocco 181, girata tra le comunità multietniche milanesi.

L'incontro si è tenuto presso il Teatro Edi del centro Barrio's, gestito dall'associazione di Don Rigoldi 'Comunità Nuova' in zona Barona, uno dei quartieri che hanno il set della serie.

Blocco 181 vede il pioniere del rap italiano Salmo impegnato come produttore creativo e musicale e attore, e racconta una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in otto episodi diretti da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Protagonisti sono tre giovani attori: Laura Osma (Bea), Alessandro Piavani (Ludo) e Andrea Dodero (Mahdi), i cui personaggi sono legati da una storia d'amore in una Milano le cui periferie sono terreno di conquista per bande in guerra per il potere, sullo sfondo del "Blocco", un imponente complesso edilizio ai margini della città.

"Due anni fa - ha raccontato Nils Hartmann, EVP Sky Studios Germany & Italy - ci portarono una storia basata su un articolo su una banda di sudamericani che ubriachi accettano con un machete il controllore di un treno. Iniziamo a fare un po' di ricerca, pensando a una serie su quel mondo lì. Nasce presto una riflessione su come far sì che questa serie non fosse semplicemente Gomorra ambientata a Milano. Prendiamo allora la storia di Romeo e Giulietta, la affidiamo a un team di scrittori e diventa Giulietta e Romeo più un altro Romeo. Non ce lo aspettavamo, ma era una storia credibile, in cui non era importante che fossero in tre. La bellezza del loro rapporto è che loro sono come "uno sgabello con tre gambe", quindi ne veniva fuori una storia unica nel suo genere, non solo - ha concluso - un banale crime ambientato a Milano". (ANSA).