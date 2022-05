Scioperi: a Milano rallentati bus e tram, dalle 18 chiusa la M3

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - E' iniziata dalle 18 la graduale chiusura della linea della Metropolitana 3 di Milano per via dello sciopero nazionale indetto dai sindacati di base.

"Rimangono in servizio M1, M2 e M5 - avvisa Atm -. Il traffico sta rallentando la circolazione di bus, tram e filobus: considerate maggiori attese alle fermate". (ANSA).