Scioperi: a Milano corteo in centro e metropolitane regolari

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - È cominciato all'alba anche a Milano lo sciopero generale dei sindacati di base. Al momento la Polizia locale non segnala particolari problemi a parte i disagi per il corteo che è partito da largo Caroli, nel centro della città. Per quanto riguarda i trasporti, su tram, bus e filobus sono possibili disagi dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre le metropolitane potranno essere interessate dall'agitazione dopo le 18