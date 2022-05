Il Quarto Stato cambia sede e va alla Gam di Milano

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, quando tornerà a Milano dalla mostra in corso a Palazzo Vecchio di Firenze, avrà una nuova collocazione.

A partire dalla prima settimana di luglio, il capolavoro che rende omaggio al popolo lavoratore, altro tre metri e lungo sei, non sarà più al Museo del '900 ma troverà casa alla Gam, la Galleria di arte moderna di Milano, dove sarà collocato in una sala in cui i visitatori potranno ammirarlo a sei metri di distanza e senza il vetro di protezione davanti, che invece lo proteggeva al Museo del Novecento.

"In qualche modo il Quarto Stato torna a casa, perché era stato già portato qua dopo la sottoscrizione lanciata dal sindaco Caldara - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Andrà ad inserirsi in un percorso culturale tra fine Ottocento e inizio Novecento, anche grazie alla vicinanza con opere come la Maternità di Previati e Le Due Madri di Segantini che costruiscono insieme quel tipo di racconto".

. "Ora ha concluso la sua funzione di spingere il Museo del Novecento - ha aggiunto Sala - , che adesso si avvia al raddoppio e ad accogliere nuove collezioni, come la Mattioli".

