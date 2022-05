Giornata Api: in Lombardia due anni duri a causa del clima

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La giornata mondiale delle api, che l'Onu celebra oggi, 20 maggio, arriva dopo due anni difficili per la produzione di miele. Negli ultimi anni, la varietà di acacia ha visto cali fino al 90% nelle province del settentrione lombardo, dove lo scorso anno le piogge di fine primavera hanno decimato le fioriture e, di conseguenza, le produzioni. Il clima pazzo è l'indiziato numero uno e non è una bella notizia, dato che tre colture alimentari su quattro dipendono per resa e qualità dall'impollinazione dalle api. Il calo produttivo ha toccato anche gli altri tipi di miele più identitari per il comprensorio come castagno e millefiori.

Dunque il meteo può essere uno dei peggiori nemici degli alveari: se la siccità penalizza le fioriture limitando la disponibilità del polline, il caldo incide sulla stessa attività delle api che riducono la produzione di miele.

Il riaccolto del miele italiano è quindi in calo e si attesta al di sotto dei 12,5 milioni di chili: un dato che risulta tra i più bassi degli ultimi decenni, mentre cresce l'import di prodotto straniero, già aumentato del 22% nei primi due mesi del 2022.

La strategicità delle api è evidenziata dal fatto che tre colture alimentari su quattro dipendono in una certa misura per resa e qualità dall'impollinazione dalle api, tra cui le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri ed i meloni. Il dato emerge dall'analisi della Coldiretti che evidenzia l'importanza di difendere questo insetto che svolge un ruolo insostituibile per la natura e per la vita dell'uomo; le api rappresentano altresì un indicatore dello stato di salute dell'ambiente e fungono da campanello d'allarme delle eventuali criticità e difficoltà, che possono essere anticipate osservandone attentamente i comportamenti e monitorandone il ciclo vitale. (ANSA).