Fuorisalone: in Porta Genova la food court di Chef in Camicia

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Food truck, show-cooking, concerti, dj set ed eventi legati al mondo del gaming in una piazza che intende fondere diverse forme e livelli di intrattenimento per creare un nuovo modello aggregativo, soprattutto per le generazioni più giovani, nel panorama del Fuorisalone. È quanto previsto da "The Square", la food court che sarà realizzata dalla media company Chef in Camicia negli spazi del Ride, ex scalo di Porta Genova, durante l'intera durata della Milan Design Week, dal 6 al 12 giugno.

La manifestazione, aperta al pubblico dalle 11 a mezzanotte, si sviluppa attorno ad una delle mostre che animeranno la kermesse legata al design: "Lego: The Art of the Brick" dell'artista Nathan Sawaya, con decine di opere di diverse dimensioni create con i celebri mattoncini ad incastro.

L'intrattenimento serale, dall'aperitivo a chiusura, prevede invece dj set e concerti con artisti di vario genere: Akeem, DiscoStupenda, Tommaso Partesana & Band e i dj selezionati da Nice Club, Knock Party e Indie Italy.

Per quanto riguarda la soddisfazione del palato dei visitatori, sono previste ape car e postazioni di numerose realtà internazionali. I menu sono studiati dagli Chef in Camicia, che saranno presenti in diversi momenti di incontro, tra showcooking e attività ricreative non solo legate al cibo.

"Questo modello di piazza - spiega Nicolò Zambello, ad di Chef in Camicia - è un vero e proprio esperimento nel panorama delle attività collaterali al Salone del Mobile. L'idea è nata dall'esigenza di creare uno spazio di aggregazione per persone di tutte le età, soprattutto per i giovani, dopo un periodo di pandemia che ha ridisegnato forzatamente le abitudini di interazione tra le persone". (ANSA).