Clienti ubriachi e pregiudicati, chiuso 45 giorni bar a Monza

(ANSA) - MONZA, 20 MAG - La Questura di Monza ha disposto 45 giorni di chiusura per motivi di pubblica sicurezza l' 'Istabar' di Monza, locale nella zona della Movida.

La situazione era tale che i clienti dei locali vicini, spiegano dalla Questura, scortavano i clienti alle macchine.

L'Istabar si trova infatti in via Bergamo dove ci sono altri ristoranti, bar, pizzerie e pub.

Dopo le segnalazioni dei residenti e dei titolari degli altri locali, la polizia ha fatto una serie di controlli accertando che l'Istabar era frequentato da pregiudicati che i clienti erano ubriachi e spacciavano sul posto. Ed era già stato chiuso in passato cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anticovid.

Per questo il Questore Marco Odorisio ha firmato il provvedimento di chiusura per 45 giorni. (ANSA).