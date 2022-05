Trenord: Malpensa Express sopra livelli pre-Covid da aprile

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Supera i livelli pre-Covid il Malpensa Express (Trenord), che collega le stazioni di Milano Cadorna e Milano Centrale all'omonimo scalo internazionale varesino. Lo afferma Trenord, secondo la quale nel 2022 il Malpensa Express ha portato il 18,5% dei passeggeri dell'Aeroporto, superando i livelli del 2029, con oltre 11mila viaggiatori al giorno in aprile e maggio.

Se a febbraio erano solo 6mila al giorno, il 26% in meno rispetto allo stesso periodo nel 2019, già nel mese successivo il treno per l'aeroporto contava oltre 8.600 viaggiatori, come 3 anni prima. Poi c'è stata l'accelerata in aprile e maggio, con rispettivamente 11.100 (+9% sul 2019) e 11.600 passeggeri (+16%).

Nel frattempo, sui 14 treni 'Coradia' che compongono la flotta del Malpensa Express, Trenord ha applicato una nuova pellicola rossa, tipica del servizio aeroportuale, e nuovi sedili interni. L'intervento da 1,1 milioni di euro si dovrebbe concludere entro il prossimo mese di novembre.

Prosegue intanto la collaborazione con Sea, con cui Trenord ha avviato sul sito 'malpensaexpress.it' la vendita del servizio 'ViaMilano FastTrack' per l'accesso prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporto, già acquistato da 4mila passeggeri. Da febbraio inoltre sul sito dell'aeroporto di Malpensa è attiva una funzione per l'acquisto del biglietto ferroviario dedicata agli stranieri, che sono l'80% degli acquirenti. (ANSA).