Torna 'Cortili aperti' a Milano, 28/a edizione

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - L'Associazione Dimore Storiche Italiane promuove la Giornata nazionale Adsi, in occasione delle quali il Gruppo Giovani della Sezione Adsi Lombardia presenta a Milano, domenica 22 maggio, la XXVIII edizione dell'iniziativa Cortili Aperti, ormai divenuta una consuetudine cittadina dal 1994.

Con il patrocinio del Comune di Milano saranno aperti quest'anno i cortili delle più belle dimore storiche presenti in piazza Sant'Alessandro e dintorni.

Grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro dei giovani volontari under 35 di Adsi Lombardia, dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle ore 17.30, si potranno visitare, tra gli altri, i cortili di Palazzo Annoni, di Palazzo Recalcati, del Collegio di Sant'Alessandro, di Palazzo Trivulzio e di Palazzo Stampa di Soncino.

L'accesso ai cortili sarà come sempre libero e gratuito. In ogni cortile saranno presenti i giovani volontari Adsi a disposizione dei visitatori per tutta la giornata.

Anche quest'anno sarà possibile ottenere, a fronte di una piccola donazione, una guida illustrativa ai cortili visitabili.

Il ricavato verrà devoluto al restauro di un'opera d'arte di pubblica fruibilità.

Grazie alla collaborazione con il Cmae - Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca - i visitatori potranno inoltre ammirare le preziose auto d'epoca in mostra in Palazzo Stampa Soncino e nel cortile di via Carducci .

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all'indirizzo: https://www.milanoguida.com/cortili-aperti/ (ANSA).